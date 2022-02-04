Саранск, , 12:53 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 180 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 39 424 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Вакцина от коронавируса (сс) М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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Всего в регионе подтвердили 45 546 случаев заражения коронавирусом, из них 464 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1168 человек, пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались также пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получали 810 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 4189 человек.