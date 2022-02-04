Москва, , 08:15 — REGNUM Карантин для людей, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён. Об этом 3 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 1».

Анна Попова Government.ru

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По её словам, ограничительные меры теряют смысл из-за особенностей эпидемического процесса при штамме «Омикрон».

"Это — особенность эпидемического процесса именно для «Омикрона». Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене», — сказала Попова.

Она добавила, что для штамма «Омикрон» характерна очень быстрая передача, а также то, что большое число людей переносит его бессимптомно.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» сообщил, что обсуждается вопрос о снятии ограничений для контактных лиц. Сейчас карантин для таких лиц составляет семь дней.

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