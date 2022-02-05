Иркутск, , 10:37 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 5 февраля 2022 года вакцинированы 1 293 858 (всего +4927 за сутки), в том числе — 1449 детей возрастом 12−17 лет (+84 за сутки). Из общего числа привитых 72 074 жителя региона получили первую прививку (-49 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 142 987 (+4201 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Также известно о 78 797 ревакцинированных (+775 за последние сутки).

Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек. Ситуацию осложняет то, что многие получили прививки от коронавируса более полугода назад.

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