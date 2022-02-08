Самара, , 08:16 — REGNUM Снять ограничения на проведение диспансеризации в отношении призывников решили в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Призывники Mil.ru

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Сообщается, что данный вопрос обсуждали на заседании оперативного штаба региона.

«5,5 тысячи граждан призывного возраста смогут пройти медицинский осмотр в соответствии с графиком, который будет разработан минздравом региона и военным комиссариатом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время в Самарской области лечение на дому проходят порядка 50,5 тысяч пациентов с COVID-19 и 49 тысяч пациентов с ОРВИ и пневмонией. В больницах получают лечение около четырех тысячи пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе из-за пандемии решили приостановить плановую диспансеризацию.