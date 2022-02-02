Нижний Новгород, , 14:07 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 290 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 228 463 человек на утро 2 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Вакцина от коронавируса Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

За сутки госпитализирован в ковидные стационары 471 житель области.

С начала пандемии в регионе выявлено 257 030 случаев заражения коронавирусом, из них 2799 — за минувшие сутки. 10 541 человек скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 21 летальный случай зарегистрирован за минувшие сутки, накануне скончались 17 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, почти три четверти заболевших коронавирусом жителей Нижегородской области оказались заражены штаммом «Омикрон», отмечал ранее глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов. Зачастую нижегородцы болеют целыми семьями, но в большинстве случаев переносят болезнь в более мягкой форме и без осложнений, а также мало у кого из них развивается пневмония.

Читайте также: Штамм «Омикрон» выявили у 75% заболевших коронавирусом нижегородцев