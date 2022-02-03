Владивосток, , 06:42 — REGNUM В Приморье набирает активность процесс вакцинации подростов от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края. Иммунизация началась 31 января.

Вакцина «Спутник М» Irkobl.ru

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На 3 февраля по информации минздрава вакцинировались почти 100 детей и подростков.

Специалисты напомнили, что основные противопоказания для прививки — тяжелые аллергические реакции в анамнезе и гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала вакцинации подростков от коронавируса во Владивостоке привились всего восемь детей.