Махачкала, , 09:53 — REGNUM В Дагестане прошла акция по поддержке медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Работающим в «красной зоне» врачам и медсестрам раздали продуктовые наборы. В общей сложности было роздано около двух тонн продуктов питания, сообщили 4 февраля в пресс-службе правительства региона.

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С инициативой поддержать медработников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, выступил глава республики Сергей Меликов. Его поддержали министерство сельского хозяйства, сельхозпроизводители, фермеры, предприниматели. Первая партия продуктовых наборов была роздана в Республиканском центре инфекционных болезней имени С. М. Магомедова в городе Махачкале. В дальнейшем акцию проведут в других медорганизациях.

«В состав продуктовых наборов вошли рис, колбасные изделия дагестанского производства, мясо птицы, полуфабрикаты, кефир, молоко, масло, фрукты, кондитерские изделия», — говорится в сообщении.

По данным минздрава Дагестана на 3 февраля, в стационарах развернуто 3535 коек для лечения пациентов с COVID-19. Заняты из них 2744. За прошедшие сутки был госпитализирован 281 пациент с подозрением на коронавирус.