Орел, , 09:46 — REGNUM Заболеваемость внебольничной пневмонией за неделю выросла на 36,3% в Орловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперштаба 3 февраля.

Больница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев сообщил, что на минувшей неделе в регионе было зарегистрировано 635 случаев внебольничной пневмонии. Показатель заболеваемости составил 87,62 на 100 тыс. населения области, что на 36,3% выше показателя заболеваемости предыдущей недели. Более половины случаев пневмонии зарегистрировано среди пациентов старше 65 лет. При этом доля случаев внебольничной пневмонии с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-19 за неделю снизилась и составила 21,6% (ранее — 28,1%).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Орловской области зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 на 63% за неделю. При этом среди исследованных проб преобладает штамм «Омикрон».