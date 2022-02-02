Владимир, , 18:24 — REGNUM Во Владимирской области с 1 февраля для помощи медикам дополнительно направили 14 автомобилей областной администрации вместе с их водителями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такие меры связаны с ухудшением ситуации по острым респираторным заболеваниям и новой коронавирусной инфекции. Ежедневно в поликлиники с признаками ОРВИ обращаются до 7−7,5 тыс. взрослых и до тысячи детей. Растёт заболеваемость медицинского персонала: в отдельных детских поликлиниках заболели до 40% процентов врачей из «красных зон» и обслуживающих пациентов на дому.

«Необходимо максимально сократить очереди в регистратуру и к врачу, эффективно разделить потоки здоровых и больных. Система испытывает нехватку водителей автотранспорта амбулаторного звена — и с этим найдём способ помочь. Задействуем гараж областной администрации и волонтёров, чтобы усилить медучреждения», — заявил врио губернатора Александр Авдеев.

Для детей в возрасте до 15 лет в области определён приоритет обслуживания на дому. Взрослых ориентируют на «красные зоны» поликлиник.