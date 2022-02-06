Москва, , 07:33 — REGNUM Роспонтребнадзор исключил карантин для контактировавших с больными COVID-19 из мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в Постановлении главного санврача РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных вступает в силу с 06 февраля. Также в Постановлении регламентируется действия граждан, находящихся на изоляции на данный момент: согласно документу, для этой категории граждан, также изоляция отменена.

Ранее обязательный карантин для контактных лиц составлял 2 недели, но в январе с распространением штамма коронавируса «Омикрон» его сократили до 7-ми дней. А за нарушение п. 3.8, который отменен, жители России ранее привлекались к административной ответственности, а в некоторых случаях — к уголовной.