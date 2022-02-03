Анадырь, , 07:45 — REGNUM На Чукотке за неделю отмечается рост в три раза заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

Анадырь, Чукотка Андрей Шапран © ИА REGNUM

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«Официально «Омикрон» на Чукотке ещё не подтверждён, но все медицинские организации уже работают по новым методическим рекомендациям. Растёт нагрузка на первичное звено здравоохранения. Для помощи медработникам, выезжающим на дом к пациентам в Анадыре, выделили дополнительно пять автомобилей. Наращиваем темпы тестирования, в том числе экспресс-тестирования на антиген. Приобрели 15 тысяч тест-систем. Идёт распределение по районам», — написал в соцсетях губернатор Роман Копин.

Глава региона добавил, что увеличено количество операторов службы «122» до пяти человек.

Школы, кружки и профессиональные учебные организации переведены на дистанционное обучение до 9 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Чукотки расширили антикоронавирусные меры, они будут действовать до 28 февраля включительно.