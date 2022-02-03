Вологда, , 22:37 — REGNUM В Вологодской области к работе в поликлиниках привлекли более 600 студентов-медиков. Об этом в ходе оперативного штаба сообщил глава регионального департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Студенты-медики КемГМУ помогают врачам в период пандемии Minzdrav.gov.ru

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По его словам, к работе приступили 57 студентов 4−6 курсов медицинских вузов и 26 ординаторов-целевиков. Также на помощь первичному звену здравоохранения пришли 518 студентов вологодских медколледжей.

«При необходимости сможем привлечь еще 25 ординаторов, 100 студентов старших курсов медвузов и 200 студентов медколледжей», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские медики массово уходят на больничный из-за ковида.