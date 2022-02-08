Улан-Удэ, , 10:14 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки 205 пациентов с COVID-19 госпитализировали в стационары. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к 8 февраля в ковид-госпиталях республики лечатся 2045 человек.

Госпиталь Александр Куликов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Состояние 949 пациентов осложнено внебольничной пневмонией. 142 тяжёлых больных находятся в реанимации, к аппаратам ИВЛ подключён 61 из них.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2519 коек: заняты — 2045, свободны — 474 койки. Занятость коечного фонда составляет 81,2%», — добавили в штабе.

Амбулаторное лечение на дому проходит более 32,1 тыс. жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в республике было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в то же время 897 человек, скончались десять пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии за сутки скончались ещё десять ковид-пациентов