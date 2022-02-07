Благовещенск, , 07:38 — REGNUM У жителей Благовещенска возникают трудности при обращении за медицинской помощью. Люди жалуются, что не могут дозвониться для того, чтобы вызвать врача, в поликлиниках — очередь, сообщило 7 февраля ИА AmurLife.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Врачи тоже люди, они тоже болеют. Призываем не создавать очереди, особенно тем, у кого поставлен диагноз новая коронавирусная инфекция, а вызывать врача на дом, у нас создано достаточно выездных бригад. Если температура 39 более двух дней, нужно вызывать скорую помощь, у нас достаточно мест в госпиталях», — прокомментировала проблему министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

По её словам, в восьми поликлиниках столицы Приамурья временно остановлено оказание плановой медпомощи. Не будут проводится профосмотры и диспансеризация, отменён день здорового ребёнка. На новый режим работы медучреждения перешли в связи с нехваткой врачей для оказания экстренной медпомощи. Запись к узким специалистам осталась доступной.

«Это тот же режим, как был в 2020 году. Как только заболеваемость пойдет на спад, вернемся к своей деятельности, здесь нет ничего криминального и ущемляющего права наших граждан», — пояснила глава минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области быстро растёт уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным на 6 февраля, количество новых случаев COVID-19 составляло 837, днём ранее — 411. Пневмония диагностирована у 5% заболевших, скончались от инфекции два амурчанина.