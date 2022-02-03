Севастополь, , 10:22 — REGNUM В Севастополе 89 пациентов с COVID-19 госпитализированы за последние сутки, об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе правительства города. Накануне, 2 февраля, сообщалось о госпитализации 62 пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выписаны 48 пациентов, всего выздоровели 88 человек. На данный момент в больницах находятся 619 пациентов, из них 494 — с подтвержденным COVID-19», — уточнили в пресс-службе.

Таким образом, на утро 3 февраля в коронавирусных стационарах остаются свободными 128 коек — из 747.

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Всего в Севастополе за сутки было подтверждено 415 новых случаев заражения коронавирусом, скончались четыре пациента в возрасте от 63 до 83 лет. Накануне, 3 февраля. было зарегистрировано 365 новых случаев заражения.

С начала пандемии в городе положительные результаты тестов на коронавирус получили 58 853 человека, выздоровели 51 858 человек. Скончались 1 974 пациентов с коронавирусом.