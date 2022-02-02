Кызыл, , 08:42 — REGNUM В Туве за последние сутки от COVID-19 выздоровели 439 человек. Выявлено 475 новых случаев инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

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«Из 475 заболевших мужчин — 144, женщин — 331. По возрасту: детей до 17 лет — 86, от 18−49 лет — 235, 50−64 лет — 117, старше 65 лет — 37. Работников образования — 59, здравоохранения — 30», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 4542.

По состоянию на 2 февраля, в ковидных стационарах республики лечатся 1194 пациента, что на четыре человека, меньше, чем накануне, 1 февраля. В числе пациентов 124 ребёнка и 130 беременных женщин. Состояние 121 больного оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда составила 80,5%.