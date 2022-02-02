Омск, , 13:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 1663 носителя коронавируса, госпитализировано 212 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за время пандемии в Омской области COVID-19 диагностировали у 145 663 человек. Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 131 051 человек. За последние сутки коронавирусную инфекцию победил 461 омич.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в регионе было подтверждено 1315 случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 283 человека, выздоровели 453 пациента.

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