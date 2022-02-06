Москва, , 14:01 — REGNUM Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцинация детей от шести месяцев до шести лет против коронавируса SARS-CoV-2 может быть произведена интраназальной вакциной. Об этом Гинцбург заявил в эфире телеканала «Россия — 1».

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

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«Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина», — рассказал Гинцбург.

Кроме того, Гинцбург подчеркнул, что в его центре уже начали клинические испытания назальной формы вакцины. Он надеется, что данные испытания будут завершатся через 2,5 — 3 месяца.

Напомним, что Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса для детей от шести до 11 лет.

Стоит отметить, что в Великобритании статистика показывает, что вакцинация детей против коронавируса бессмысленна — дети без хронических заболеваний от ковида не умирают.