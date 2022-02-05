Томск, , 13:38 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявлено 992 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировано в ковидные стационары 223 из них. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2, таким образом, достигло 71 396. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 64 431 человек, в том числе 171 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 711 пациентов.

По данным на 4 февраля, уровень коллективного иммунитета в области всё ещё не дотягивает до 60%. Всего здесь вакцинировано первым компонентом 577,7 тыс. человек, завершили вакцинацию 542,4 тыс. жителей.