Хабаровск, , 03:00 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки госпитализировано 116 человек, днём ранее — 177, на ИВЛ находится 46 человек, на кислородной поддержке — 775, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе правительства региона.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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Показатель тестирования составил 505,6 на 100 тыс. населения.

Выздоровели 227 пациентов, выявлен 1321 (1103 ранее) случай заражения коронавирусом, умерли ещё три человека. Доля госпитализаций составляет 8,7%

Всего на лечении с COVID-19 находится 10 206 пациентов, 1465 — в стационарах.

Загруженность коек в госпиталях составляет 57,54%.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки.