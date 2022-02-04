Москва, , 19:50 — REGNUM На фоне распространения штамма «Омикрон» значимой мерой становится инициатива по дистанционной продаже рецептурных лекарственных средств и выписке электронных рецептов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова («Единая Россия»).

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«Ведь это поможет существенно снизить нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено, а пациентам избежать новых случаев заражения, так как им не придётся лишний раз посещать поликлиники, что тоже немаловажно», — отметила Фролова.

Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал инициативы «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных препаратов и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты. Эксперимент с электронными рецептами развивается и в целом показывает хорошие результаты, заявил российский лидер в ходе встречи с «Деловой Россией».

Законопроект, который позволит организовать доставку рецептурных лекарств в пилотном режиме в отдельных регионах, уже направлен в правительство РФ. Его разработали Минэкономразвития и Минздрав вместе с «Единой Россией».

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