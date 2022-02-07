Москва, , 11:01 — REGNUM Почти все случаи заражения коронавирусом в Москве приходятся на штамм «Омикрон». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Александр Гинцбург Minzdrav.gov.ru

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«В Москве сейчас, по всей видимости, 90−95% [людей], кто заболевает COVID-19, <…> — это «Омикрон», — сказал Гинцбург.

По его словам, до 5% случаев приходится на штамм коронавируса «Дельта».