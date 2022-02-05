Липецк, , 15:19 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 98 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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5 февраля выявлен 801 новый случай заражения коронавирусом — на 27 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 97 тыс. 849 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 83 тыс. 840 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 320 — за последние сутки.

За весь период скончались 3078 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.