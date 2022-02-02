Москва, , 09:52 — REGNUM Число смертей пациентов с COVID-19 на фоне растущего числа выявленных случаев заражения коронавирусом не растёт. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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«В сегодняшнем дне мы видим, что летальность не растет, она меньше по сравнению с предыдущим штаммом, и нагрузка на койки снижается. Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная», — сказала Попова.

Несмотря на это, она подчеркнула, что в России стремительно растёт число заразившихся коронавирусом, а вот число госпитализированных снижается.