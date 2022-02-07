Барнаул, , 10:35 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 7 февраля 2022 года вакцинированы 1 299 526 (всего +1453 за сутки) человека, в том числе 1504 ребёнка возрастом 12−17 лет (+12 за сутки).

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Из общего числа привитых 72 302 жителя региона получили первую прививку (-69 за сутки).

Число полностью привитых граждан составило 1147 367 (+1258 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 79 857 ревакцинированных (+264 за последние сутки).

Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек. Ситуацию осложняет то, что многие получили прививки от коронавируса более полугода назад.

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты чуть более четырёх тысяч человек