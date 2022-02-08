Москва, , 10:19 — REGNUM В Москве могут закрыть клуб «Урбан», сообщает 8 февраля столичный оперативный штаб.

Закрыто (сс) Jaysin Trevino

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Клуб находится на улице Большая Новодмитровская. Во время концерта группы Aikko в заведении выявили нарушения. В частности, посетители не пользовались масками и грубо нарушали требования социального дистанцирования.

Теперь клубу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. Если кому-то из посетителей или сотрудников был причинён вред, сумма может быть увеличена до 1 млн рублей. Ещё одним наказанием может стать приостановление деятельности на срок до 90 дней.