Курган, , 17:14 — REGNUM В Курганской области с 4 февраля в школах вводится дистанционный формат обучения, за исключением сельских малокомплектных учебных заведений, где менее 200 школьников. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дистанционное обучение Ляшко Юрий (с) ИА Красная Весна

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Теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов с 4 февраля также будут проходить с применением дистанционных технологий. Практика будет организована в очном формате.

Ректоры вузов вправе самостоятельно принимать решение о переходе на дистанционный формат обучения.

Детские сады продолжат работу в обычном режиме.