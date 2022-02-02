Курган, 2 февраля 2022, 17:14 — REGNUM В Курганской области с 4 февраля в школах вводится дистанционный формат обучения, за исключением сельских малокомплектных учебных заведений, где менее 200 школьников. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов с 4 февраля также будут проходить с применением дистанционных технологий. Практика будет организована в очном формате.
Ректоры вузов вправе самостоятельно принимать решение о переходе на дистанционный формат обучения.
Детские сады продолжат работу в обычном режиме.