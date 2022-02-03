Нальчик, , 17:58 — REGNUM В Кабардино-Балкарии школьные каникулы, объявленные из-за ухудшения ситуации по коронавирусу, продлены до 13 февраля. Вынужденный отдых продолжится не для всех классов. Продолжат учиться в очном режиме выпускники 9 и 11 классов.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Каникулы были продлены в целях обеспечения охраны здоровья и профилактики распространения коронавирусной инфекции среди детей школьного возраста. Каникулы продлятся до 13 февраля включительно. Для учащихся 9-х и 11-х классов учебный процесс продолжится в очном формате», — говорится в сообщении минпросвещения республики.

Как ранее сообщалось, власти Кабардино-Балкарии отправили школьников на каникулы с 26 января по 6 февраля из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом. Однако за это время ситуация с распространением инфекции, в том числе и среди детей, не улучшилась.

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