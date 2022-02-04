Ульяновск, , 07:35 — REGNUM В Ульяновской области в рамках пандемии коронавируса решили поддержать предпринимателей, которые занимаются грузовыми перевозками. Депутаты пересмотрели размер потенциально возможного дохода, сообщается на сайте Законодательного собрания Ульяновской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В регионе снизится стоимость патента в сфере грузоперевозок. Речь идёт о порядке определения потенциально возможного годового дохода предпринимателей, занятых в данной сфере. Отмечается, что если в предыдущей редакции закона он устанавливался из расчёта 100 тыс. рублей за 1 тонну грузоподъёмности, после поправки — 350 тыс. рублей за каждое транспортное средство.

«К примеру, для машины грузоподъёмностью 30 тонн стоимость патента ранее составляла 180 тыс. рублей. С принятием закона цена аналогичного патента будет равна 21 тыс. рублей в год», — поясняется в сообщении.

Напомним, что с января 2022 года в Ульяновской области снизили до 1 рубля за 1 кв. метр стоимость патента для сельских магазинов. Ранее он составлял 300 рублей и 60 рублей в зависимости от наличия или отсутствия торгового зала. Для предпринимателей, которые уже оплатили стоимость патента, сделают перерасчёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году от уплаты НДФЛ и страховых взносов освобождены доходы жителей в пределах одного МРОТ, полученных в виде государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса. Льгота будет предоставляться работающим на предприятиях и в некоммерческих организациях, получающих субсидии на поддержку занятости.

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