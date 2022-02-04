Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге внедряют временный алгоритм оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, сообщил 4 февраля председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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По его словам, согласно новому алгоритму, все пациенты распределены на четыре группы:

контактные горожане и лица, имеющие положительный результат исследования на ковид, при отсутствии симптомов заболевания, не нуждающиеся в оказании медицинской помощи;

лица с легким течением новой коронавирусной инфекции или подозрением на нее, не нуждающиеся в ежедневном динамическом наблюдении;

лица со средней тяжестью течения заболевания, не нуждающиеся в круглосуточном наблюдении в условиях стационара;

Лица со средней тяжестью и тяжелым течением заболевания, нуждающиеся в круглосуточном наблюдении в условиях стационара.

Чиновник отметил, что при легком течении заболевания пациентам с признаками ОРВИ предлагается прийти в отдельное подразделение поликлиники (бокс) на амбулаторный прием. По словам Дмитрия Лисовца, увеличены часы работы инфекционных боксов большинства поликлиник, ведущих прием больных с признаками ОРВИ и COVID-19.

«Мы призываем больных приходить не в пиковые часы нагрузки с 08:00 мск до 12:00 мск утра, а после 12:00 мск часов», — добавил он.

Вместе с тем председатель комздрава Петербурга заметил, что по-прежнему отдельная тактика предусмотрена для групп риска с легким и среднетяжелым течением — им проводится обязательный осмотр на дому: это дети до трех лет; взрослые старше 65 лет, беременные; лица с несколькими хроническими заболеваниями (коморбидной патологией).

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