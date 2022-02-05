Москва, , 17:49 — REGNUM Карантин в школах и детских садах по COVID-19 отменен в Москве. Об этом 5 февраля сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В сообщении отмечается, что необходимость соблюдения режима изоляции, согласно постановлению Роспотребнадзора, отменена для людей, контактировавших с больными COVID-19.

«Это решение (по отмене карантина) также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее, — говорится в сообщении. — Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы».

Отмечается, что действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока по инициативе родителей класса/группы.