Ростов-на-Дону, , 23:26 — REGNUM В Ростовской области 777 подростков прошли первый этап вакцинации от COVID-19, получив первый компонент препарата «Спутник М». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 февраля.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Среди вакцинированных тяжелых осложнений, неприятных последствий и побочных явлений не зарегистрировано», — уточнил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января Ростовская область получила первую партию антиковидной вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в объёме 2400 доз. Препарат распределён между муниципальными образованиями.

Ранее сообщалось, что в прививочной кампании приняли 2 млн 16,06 тыс. жителей Ростовской области. Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 964,08 тыс. человек.

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