Томск, , 09:19 — REGNUM Вакцинация подростков от коронавирусной инфекции началась в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в региональном оперативном штабе.

Сертификат о прививках Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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На базе детской поликлиники №5 прививку сделали десять детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

По словам начальника отдела медпрофилактики облздрава Риммы Волошиной, желающие смогут записаться на вакцинацию по телефонам колл-центров всех детских поликлиник. Иммунизация проводится добровольно.

Напомним, подростков прививают отечественной вакциной «Спутник М». Для этого необходимо наличие информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя (для детей до 15 лет), либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет.

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