Астрахань, , 14:15 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 102 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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7 февраля выявлено 809 новых случаев заражения коронавирусом — на 36 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 93 тыс. 796 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 82 тыс. 203 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 229 — за последние сутки.

За весь период скончались 2705 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.