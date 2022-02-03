Владимир, , 14:30 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 186 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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3 февраля выявлено 1068 новых случаев заражения коронавирусом — на 74 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 92 тыс. 722 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 82 тыс. 738 пациентов, в том числе 320 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3109 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.