Москва, , 16:51 — REGNUM В России необходимо продолжить изучение новых штаммов коронавируса. Об этом заявил 2 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Надо продолжить и дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа, секвенирования, выделим около 400 млн рублей. И направим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения «Омикрона», — сказал Мишустин.

Он отметил, что своевременные исследования необходимы для эффективного мониторинга изменения ситуации.