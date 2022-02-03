Екатеринбург, , 11:51 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал уральцев открывать электронные больничные. В одной из социальных сетей глава региона опубликовал инструкцию, как открыть и закрыть больничный из дома.

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Чиновник напомнил, что в области с первого января 2022 года отменены бумажные больничные. Теперь документ можно оформить дистанционно. Тем не менее Куйвашев признал, что не во всех больницах слышали о таком нововведении.

В своей инструкции губернатор отметил, что больничный лист может открыть медик, приехавший на вызов. Можно открыть больничный и после консультации по телефону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в больницах Екатеринбурга выстроились огромные очереди. Такое количество пациентов связывают с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

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