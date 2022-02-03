Омск, , 06:17 — REGNUM Эпидобстановка по коронавирусу в Омской области остаётся напряжённой. В связи с этим в регионе надзорные органы ужесточают контроль соблюдения ограничительных мер. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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2 февраля Куйбышевский районный суд Омска вынес решение в отношении одного из торговых центров за отсутствие проверки сертификатов здоровья у посетителей.

Факт нарушения зафиксировали в ходе рейда сотрудники областного минрегионбезопасности. В отношении юрлица составлен протокол об административном правонарушении.

После административного расследования протокол передали в суд. В итоге ТЦ оштрафован на 50 тысяч рублей.

Проверки соблюдения ограничительных мер в Омской области продолжаются.

Напомним, с момента введения режима повышенной готовности в регионе за нарушения ограничительных мер наложено штрафов на сумму более 58 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 февраля в Омской области выявлено 145 663 носителя коронавируса.

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