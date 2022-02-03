Орел, , 16:54 — REGNUM Дистанционный формат работы для школ Орла продлён до 12 февраля, сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания регионального оперативного штаба 3 февраля.

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Решение принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции в областном центре. В школах других муниципалитетов области ведется мониторинг заболеваемости учащихся в разрезе классов и школ, в случае отсутствия более 20% учащихся класса или школы по причине заболевания острыми респираторными инфекциями принимается решение о переводе на «дистант», уточнили в пресс-службе.

Кроме того, первоклассников в Орловской области отправят на дополнительные каникулы с 7 по 13 февраля. Детские сады будут работать в штатном режиме. Итоговое собеседование для учащихся девятых классов по русскому языку, запланированное на 9 февраля, пройдет в очном формате, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе также принято решение о временном запрете на ночную работу ресторанов и баров.