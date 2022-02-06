Владимир, , 14:54 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 65 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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6 февраля выявлено 1658 новых случаев заражения коронавирусом — на 246 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 97 тыс. 29 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 83 тыс. 670 пациентов, в том числе 319 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3124 человека. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.