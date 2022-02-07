Сыктывкар, , 14:18 — REGNUM В Коми на лечении с COVID-19 находятся 15 772 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Отделение реанимации Bsmp40.ru

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«На амбулаторном и стационарном лечении находятся 15 772 человек. 90 пациентов остаются в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 23 больных — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки требуют 678 человек», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми госпитализировали 96 ковид-пациентов.