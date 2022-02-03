Москва, , 13:34 — REGNUM Сотрудники больницы, заразившиеся «Омикроном», быстро преодолевают заболевание. Об этом 3 февраля заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Не будем лукавить: заболевают и вакцинированные против коронавируса. Однако даже по тому, как мы видим наших сотрудников — они заболевают, они вакцинированные, — заболевание протекает 2−3 дня, и буквально через три дня они уже готовы выйти на работу», — заявил Осипов.