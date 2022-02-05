Новосибирск, , 15:31 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 5 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 3092 пациента, в том числе 191 ребёнок. Днём ранее — 3044 пациента, в том числе 205 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 2142 случая заражения коронавирусом (всего — 110 942 случая; в том числе у 13 577 детей, за сутки — 484 случая). За это же время 422 человека выздоровели (всего — 77 003 человека); скончались ещё тринадцать пациентов (всего — 4697 пациентов).

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 254 человека, на ИВЛ — 39 пациентов.