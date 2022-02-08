Онгудайский район, Алтай, , 09:02 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки 48 человек выздоровели после COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии коронавирус победили 24 319 жителей республики.

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Общее число случаев заражения достигло 28 135, в том числе за минувшие сутки выявлено 204 новых носителя. Наибольший прирост зафиксирован в Онгудайском районе, где подтверждено 38 новых случаев инфицирования.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 2, за весь период — 619, в том числе 571 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.