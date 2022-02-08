Пермь, , 07:53 — REGNUM Школы Перми могут остаться на карантине дополнительно четыре дня. Не исключен вариант продления дистанционного обучения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в минобре региона.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Решение о продлении «дистанта» Роспотребнадзор возможно примет 9 февраля. В Прикамье сохраняется неблагополучная эпидситуация, связанная с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди детей и педагогов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, школы Перми, а также еще двух городов (Соликамска и Березников) с 3 февраля находятся на карантине, срок которого истекает 9 февраля.

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