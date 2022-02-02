Уфа, 2 февраля 2022, 12:40 — REGNUM Октябрьский районный суд г. Уфы приостановит работу из-за пандемии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба этого суда.
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«В связи с большим количеством заболевших сотрудников суда COVID-19, руководствуясь письмом Судебного департамента Российской Федерации (
Отмечается, что сведения о судебных заседаниях участникам процесса будет сообщена дополнительно.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Кировский районный суд Уфы на неделю приостановил работу из-за пандемии.