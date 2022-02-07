Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM В Ростовской области продолжает расти число госпитализаций пациентов с COVID-19. Это следует из данных, актуальных на утро 7 февраля, передаёт ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В настоящее время лечение получают 37 249 жителей Ростовской области, получившие положительный результат теста на коронавирус. В ковидных госпиталях находятся 3126 пациентов, состояние 17 из них врачи оценивают как тяжёлое.

Загрузка коечного фонда достигла 80,4%. На амбулаторном лечении остаются 34 123 пациента.

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