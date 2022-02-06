Томск, , 12:49 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки госпитализировали 159 пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Выявлено за сутки 980 новых случаев заражения. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 72 376.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 64 574 человека, в том числе 143 за последние сутки. Скончались за последние 24 часа два пациента, а всего жертвами коронавируса в регионе стали 713 жителей.