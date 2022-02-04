Кызыл, , 14:23 — REGNUM Министерство образования Тувы предложило частично вывести школьников из дистанционного формата обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Каникулы начались

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Согласно ранее принятому указу главы, срок «дистанта» заканчивается 7 февраля. Однако власти республики намерены оставить большинство школьников дома и после этой даты, поскольку заболеваемость среди детей продолжает расти — болеет половина всех учащихся школ.

По предложению минобра, с 8 февраля на очное обучение вернутся учащиеся 9−11 классов, поскольку они должны готовиться к выпускным экзаменам. 2−8 классы продолжат учиться в удалённом режиме, а первоклассников предложено распустить на каникулы.

«Поскольку идет рост заболевания среди детей до 17 лет, минобр предлагает оставить на дистанционном обучении студентов 1 и 2 курсов СПО, а остальным курсам продолжить обучение в очной форме», — добавили в правительстве.

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