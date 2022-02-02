Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге прогнозируют достижение пика пятой волны пандемии через две недели, 15 февраля. Об этом 2 февраля рассказали специалисты Центра НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, сообщает издание Смольного «Петербургский дневник».

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Если в предыдущие волны пик заражений отмечался в Петербурге спустя две недели после Москвы, то на этот раз такая закономерность уже не действует. С приходом нового штамма коронавируса столичные города поменялись местами.

«Пик заболеваемости в Петербурге мы ожидаем 15 февраля, в Москве — декадой позже, 26 февраля, в России в целом — в начале марта», — сообщил Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), руководитель научного центра СПбПУ «Передовые цифровые технологии» и Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии».

Прогноз составляется на основе девяти цифровых кривых, характеризующих градацию развития пандемии. Если первая кривая является самой пессимистичной, то девятая — самая оптимистичная, для которой задействованы наиболее жесткие условия карантина. Она не реализовалась в России, потому что такой карантин не вводился.

Учитывая заболеваемость ковидом в Петербурге, специалисты определили, что с пятой средней кривой она дошла до второй. Прирост больных за прошедшую неделю составил 126,7%. В связи с переходом ко второй кривой в городе прогнозируют увеличение числа больных на 82 тыс. человек за две недели.

Напомним, за 31 января в Петербурге с ковидом госпитализирован 721 человек. В городе зафиксировали 13 619 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Петербурге выявили 1 038 452 случаев заболевания COVID-19.

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